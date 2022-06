Kolasib MJA-ten mipui harsatna Governor hnenah an thlen

Zan hnih riak tura Kolasib district tlawha zin mek Mizoram Governor Hari Babu Kambhampati chu nimin khan MJA, Kolasib District hruaite chuan Circuit House-ah an lo hmu a, mipui harsatna tawk mek ṭhenkhat lo sawipuiin hmalak sak turin an ngen.

MJA hruaitute chuan Kolasib district-a vawk pul hri leng mekah ‘African Swine Fever’ case 5 chauh hmuh la ni mahse vawk tam tak a thih tawh thu an hrilh a, vulhtute tawrhna a nasatzia leh ṭanpuina/zangnadawmna ngaihtuah-sak ni se an duh thu an hrilh. Hei bakah PMAY scheme hnuaia in sak ṭanpuina sem dan chu tun aia felfai zawka kalpui a nih theih nana hma la tura an ngenna chu larsap chuan a ṭul anga lo bawhzui a tumthu a sawi.

Hetih lai hian Kolasib district-a National Highway No 306 siam ṭhat (repair) hna thawh a tlo loh ṭhin vanga mipuiin harsatna an lo ṭhin dante an sawi pui bawk a, kawng chungchangah hian MJA te chu a chhiat dan leh a chhiatna hmun te chiang zawka hriatir tura hrilhin a ṭul angin NHIDCL te a lo hrilh tur thu a sawi a ni.