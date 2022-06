Kumin chhungin Mizoramah Heroin 18.705 Kg. man tawh

Kumin January thla aṭanga May thla chhunga Mizoram Police leh Excise & Narcotics Department-in Heroin an man belhkhawm chu 18.705 Kgs. a ni tawh.

Mizoram Police-in an chhinchhiah danin kumin kum tir aṭanga May thla tawp thlengin heroin kg 8.624; ganja kg 35.335 leh methamphetamine 39.689 an man tawh a, henga inhnamhnawih mi 107 man niin, thubuai 79 ziahluh a ni tawh a ni.

Excise & Narcotics Department-in kumin kumtir aṭangin May ni 15 thleng khan heroin kg 10.081, ganja kg 68.850 leh methamphetamine kg 30.739 an man tawh a, henga inhnamhnawih mi 267 an man bawk a, NDPS Act 1985 hnuaiah thubuai 193 ziahluh a ni tawh bawk.

Excise & Narcotics Department chhinchhiah danin nikum khan ruihlo hmansualna drugs abuse avangin mi 47 an boral a, kumin May ni 15 thleng khan ruihhlo drugs abuse vangin mi 7 an boral tawh a ni.