Lawrkhawm (28.6.2022)

Hri kai 6 hmuh belh leh

Inrinni khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 6 hmuhchhuah belh leh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Police Training School, Thenzawl aṭangin mi 5 leh Serchhip Bazar aṭangin mi pakhat an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,045 niin, tunah hian hri kai enkawl 35 awm mekin, mi 13975 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Keiṭum an chak

LBS Suzuki All Mizoram Inter-Village Football Tournament ah nimin khan Serchhip District aṭanga tel zingah Keiṭum VC Team ten 4-1 in Khawhai VC an hneh a, Chhingchhip VC Team erawh Mamit Joint VC Team lakah 1-2 in an tlawm a, Darlak VC Team in 3-1 a Rullam VC Team an hneh bakah Sakawrdai VC Team-in Khumtung VC Team 6-0-in an hneh bawk.

Ṭanpuina pe dawn

Nimina Mizoram Synod Officer ṭhukhawm chuan Silchar leh a chhehvela tuilian tuar mekte tanpui nan Cheng nuai 8 pek a remti a, ṭanpuina sum hi Synod Moderator Rev. Dr. Vanlalnghaka leh Secretary Rev. ZD Lalhmachhuana te’n naktuk khian Cachar DC kutah an hlan ang.

Remna Ni

Mizoram sawrkar chuan tunkar Ningani khian ‘Remna Ni’ lawm a nih tur thu nimin khan thuchhuah siamin a sawi a, Aizawlah chuan Vanapa Hall-ah buatsaih a ni dawn a, Aizawla awm, Under Secy. chin chung lamte chu tel vek turin a hriattir.