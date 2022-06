Lok Sabha MP-in DDK Aizawl a tlawh

Lok Sabha MP C.Lalro-sanga chuan nimin khan Doordarshan Aizawl Kendra tlawhin, Programme, Engineering leh Administrative staff-te an hnathawhna chungchang a sawipui a. Hnathawktu indaihlohna karah pawh mipui rawngbawl hna theihtawpa thawk zel turin a fuih a, programme tharte pawh siam zel turin a fuih a ni.

C.Lalrosanga chuan DDK programme-te antenna hmanga man theihna tihtawp a nih thuah Mizoram chhunga hmun kilkhawr zawk leh ramri hrul hmun-ahte an programme man theih tura siam ni se a ti a, Mizoram pawna thlirtu tam zawkte pawhin DTH leh cable hmanga Doordarshan Mizo programme an lo thlir theihna tura hma lak thar a ṭul thu a sawi bawk a, C.Lalrosanga hian DDK hnathawkte harsatna leh mamawhte ngaihthlaksakin an hotute hnena thlensak a tum thu a sawi a ni.