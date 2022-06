Lunglei District-a National Highway laih hna thawktute ni 15 chhung hun pek an ni

Lunglei District chhunga Environment humhalh kawnga Dan hrang hrangte zawm anih theihna tura hmalatu leh thuneitu ‘Lunglei District Monitoring Committee on Compliance of Environmental Laws’ chu nimin chawhnu khan a vawikhatna atan an Chairman Lunglei DC, Kulothungan A, IAS kaihhruaiin an ṭhukhawm a, NH-54 kawng laih hnathawktute chu leivung paihna bang ṭha tak siam turin ni 15 chhung hun an pe.

He hunah hian Member Secretary PC Lalchhandama, DFO Lunglei chuan NH-54 leh NH-302 hnathawhna hmunah te Inspection an lo kalpui tawh thu leh leivung paihna hmun tura ruat (Dumping Site) pawna paih an hmuh avanga Stay Order cum Show Cause Notice te tih chhuah anih tawh thu leh NHIDCL leh Contractor ten hemi chungchangah chhanna an la neih loh thu a tarlang a ni.

Dr Lalramnghaki Pachuau, Scientist B, Mizoram Pollution Control Board (MPCB) chuan NH-54 leh NH-302 hnathawktu Contractor te chu Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 an bawhchhe mek tih sawiin, Environmental Laws ngai pawimawha zawm ngei turin a hriattir a, District Monitoring Committee on Compliance of Environmental Laws ten Inspection an neih hma ngeia hmalak ṭulte lo zo fel turin a hriattir bawk.

He ṭhutkhawmah hian sawrkar mi pawimawhte bakah National Highways and Infrastructure Development Corporation (NHIDCL) aiawhte leh Lunglei District huamchhunga National Highway hnathawh mek NH-54 leh NH-302 Contractor-te ABCI Infrastructure, Bharatia JV (BIPL) leh SRK Constructions Project Manager-te an tel a, Committee chuan contractor te chu leivung paihna hmun tur chauha paih tur leh a paihna hmunahte leivung dalna bang ṭha tak siam turin ni 15 hun chhung a pe a, Committee koh leh thuai a nih dawn bakah Monitoring Committee-te hian Inspection an nei leh dawn a ni.