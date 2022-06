Lunglei West Bialtu MLA-in Lunglei District Jail a tlawh

Lunglei West bialtu MLA, Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan a bial chhung Sazaikawn a awm Lunglei District Jail-ah a MLA Fund ₹60,000/-senga ruahman jail tangte mamawh hrang hrang nimin khan a hlan.

Hemi puala inkhawm tawi, District Jail a neihah C.Lalrinsanga chuan Jail tang mek te chu nun beidawng mai lo tur leh jail chu an nun siamṭhatna hmun atana hman tum tur leh an chhuah hunah pawh khua leh tui ṭha, ram leh khawtlang tana mi tangkai ni tura inpuah-chah turin a chah a, an mamawhte inthlahrung hauh lova a hnena thlen thin turin a chah a ni.

Lunglei Bawrhsap Kulothungan A pawhin thu a sawi bawk.