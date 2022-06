MBOCWWB-in member thi ralna cheng vbc. 2.09 pe

Kum 2021-22 chhung khan Mizoram Building & Other Construction Workers’ Welfare Board (MBOCWWB) chuan an member 209 boral (natural death) chhungte hnenah death benefit ₹2,09,00,000/- a pe a, Covid-19 package mi 1,425 hnenah ₹2,78,01,000/- a pe bawk.

Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship department hnuaia MBOCWWB hotute sawi danin, kum liam ta 2021-22 chhunga death benefit pek mi 209-te chu cheng nuai 1 ṭheuh pek an ni a, benefit pekah hian accident-a thi an awm lo a, natural death vek an ni.

MBOCWWB-a ṭanpuina dil zing a mi, an member Covid hri kai mi ṭhahnem tak an awm tawh a, chung zinga home isolation a awm, enkawlna hmun dang, 4C, ZMC leh 3C-a awm mi 1,425 te chu tanpuina covid 19 package pek an ni a, chuta senso zat chu ₹2,78,01,000/- a tling a. MBOCWWB member Covid vanga thi mi 3 chhungte hnenah ₹3,00,000/- ṭheuh a, a vaiin ₹9,00,000/- pek an ni bawk.

MBOCWWB member hnathawhna hmuna chetsual avanga boralte chu ₹3,00,000/- thleng pek theih a ni a, an hnathawhna kaihhnawih ni lo leh chhan dang avanga boral an nih chuan ₹1,00,000/- pek theih a ni thung. Hengte bakah hian 2021-22 chhung khan MBOCWWB chuan an memberte hnenah chhawmdawlna chi hrang hrang engemawzah pek an nei bawk.

MBOCWWB-ah hian India khua leh tui dik tak kum 18 – 60 inkar, kumkhat chhunga ni 90 tal inhlawhfa-te chu member an ni thei a ni.