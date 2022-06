MLA Adopted Primary School

Dr. Vanlalthlana, MLA Aizawl North-II chuan a bial chhunga mi, Ramhlun Vengthar Primary School chu School Education hriatpuinain adopted school atan a thlang a, Aizawl North-II Development Society kaltlanga hmalak niin, nimin khan thawhhona thuthlung (MoU) an ziak.

He project hi zirna tih-hmasawnna atana enchhinna (pilot project) a ni a, school mamawhte MLA fund aṭanga ngaihtuah ṭhin a ni ang a, school enkawl zui hna hi Aizawl North Development Society-ten consultant atana an hman MZU Professor pahnihte kaihhruaina angin kalpui zui a ni ang.

He huna thu sawitu Dr. Vanlalthlana chuan, “Kan ramin zirna kawngah hma a lo sawn theih nan leh, fate zirna senso atana sum tam tham tak pek a ngaih laia, mi harsa zawkten awlsam zawk a zirna ṭha zawk an dawn theihna tur atan leh sawrkar school-in hma a lo sawn theihna turin Ramhlun Vengthar Primary School hi MLA sikul chuam (Adopt) tura hma lak a ni,”a ti a.

Bialtu MLA chuan, “School Adoption a nih theihna tur hian School Education Minister Lalchhandama Ralte leh School Education Department hotu ten min phurpui avanga hetiang dinhmun kan thleng hi lawmawm ka ti takzet a, Minister leh a thawhpuite chungah lawmthu ka sawi a ni,” a ti a, Dr. Vanlalthlana hian Ramhlun Vengthar Primary School tan hian computer set leh printer a hlan nghal bawk a ni.