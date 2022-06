Pawl 12 result chhuakah Serchhip khawpui chhung school-te che tha

Nimina MBSE-in pawl 12 result a tihchhuahah Serchhip khawpui chhunga higher secondary school hrang hrangte an pass ṭha hlawm viau.

Arts bikah Govt. Higher Secondary School-ah zirlai 100 exam-in, zirlai 95 an pass a, distinction-ah 1 pass-in, first division-ah 16 an pass a, second division-ah zirlai 43 leh third division-ah zirlai 35 an pass a, compartment zirlai 1 a awm bawk. Nikum (2021) khan zirlai 96 examin zirlai 86 (D-2, 1st-27, 2nd-49, 3rd-8) an pass a ni.

Brilliant Higher Secondary School-ah Arts-ah zirlai 35 exam-in, zirlai 33 an pass a, distinction-a pass an awm lo a, first division-ah 15 an pass a, second division-ah zirlai 11 leh third division-ah zirlai 7 an pass a ni. Nikum (2021) khan zirlai 65 exam-in, zirlai 59 (1st-15, 2nd-41,3rd-3) an pass a ni.

Eklavya Model Residential School-ah Arts-ah zirlai 27 exam-in, zirlai 26 an pass a, first division-ah zirlai 14 leh second division-ah zirlai 12 an pass a. Nikum (2021) khan zirlai 17 exam-in an pass vek (D-2, 1st-11, 2nd-4) a ni.

Chhiahtlang Higher Secondary School-ah pawh zirlai 20 exam-te an pass vek a, Distinction-ah zirlai 3 pass-in, first division-ah zirlai 9, second division-ah zirlai 7 leh third division-ah zirlai 1 an pass a ni. Nikum (2021) pawh khan zirlai 27 exam-in an lo pass vek tawh a ni (D-5, 1st-10, 2nd-9, 3rd-3).

Science subject-ah Govt. Serchhip HSS aṭanga zirlai exam 30 zinga 28 an pass a, Distinction-ah zirlai 1 a pass a, first division-ah zirlai 11 pass-in, second division-ah zirlai 15 an pass a, third division-ah zirlai 1 a pass bawk. Nikum (2021) khan zirlai 59 exam-ah 55 an pass (D-1, 1st-34, 2nd-18, 3rd-2) a ni.

Eklavya Model Residential School aṭanga exam 8 zinga 2 pass-in, first division leh second Division-ah an pass a, nikum (2021) khan zirlai 14 examin 13 an pass (1st-10, 2nd-3) a ni.

Commerce subject-ah Brillians HSS aṭanga exam 11 zinga 10 an pass a, first division-ah zirlai 5 pass-in, second division-ah zirlai 3 leh third division-ah zirlai 2 an pass a, nikum (2021) khan zirlai 11 exam-in an pass (D-1, 1st-7, 2nd-1) vek a ni.