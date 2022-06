PM-in Central Scheme-a hamthatna dawngtute a kawmna Serchhip atangin chhim

India ramin zalenna a neih kum 7- na lawmna pakhat atan nimin khan Prime Minister Narendra Modi chuan rampum huapa sawrkar laipui scheme hrang hranga hamṭhatna dawngtute chu video kaltlanga kawmna “Garib Kalyan Sammelan” a nei a, he hun hi Serchhip District-ah pawh Serchhip DC Conference Hall aṭanga lo zawm ve a ni.

Prime Minister hun hman hma hian Serchhip DC Conference Hall Lalzikpuii, SDO (Sadaar) kaihhruaiin inkhawmna lo buatsaih hmasak a ni a, he hunah hian Lalmuansanga Ralte, Addl. DC chuan thusawiin, India sawrkarin miretheite chawi-kanna hmalakna a duan ṭhinte zarah India ram chu kum reilote chhungin khawvela ram ropui berte zinga mi-ah a inhlangkai tih a sawi a, heng hmasawnna hmalakna-te hi Mizoram mipuite pawhin kan chhawr nasa ṭhin hle a ni a ti. Sawrkar aṭanga ṭanpuina leh chhawmdawlna dawng-tuten dik tak leh ṭangkai taka hmanga, hmasawnpui nana lo hmang ngei ṭhin turin a chah bawk.

He hunah hian Er. F.Lalsanglura, Sr. EE, PHED; Lalthanghliri Pautu, DUDO leh Lalthanmawia, DCSO-ten an department kaltlanga sawrkar laipui hmalakna an kalpui mekte kalkhawm mipuite an hrilhfiah a ni.

Hemi hnu hian Prime Minister chuan Himachal Pradesh khawpui Shimla aṭangin ram pum huapa inkawmhona hun a buatsaih chu a thlunzawm a ni.

PM hova inkawmnaah hian sawrkar department 9 kaltlanga kalpui mek Central Scheme hrang hrang 16 hnuaia ṭanpuina dawngtute nena hun hman a ni a, Serchhip district-a heng scheme kalpuitu department officer te, tlawmngai pawl hruaitute leh scheme dawngtu mi engemawzat an kalkhawm a ni.

He hun hi ramchhung hmun dang rualin Mizoram District hrang hrangah video conferencing hmangin chhim a ni a, Aizawlah chuan ‘mi rethei chawi kanna inkhawmpui’ tia vuah hi Assembly Speaker Lalrin-liana Sailo hovin Vanapa Hall ah hman a ni a, Chief Minister Zoramthanga pawhin a pisaah aṭangin a lo chhim a ni.