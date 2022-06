Ramri chingfel tura inchi khat pawh la pen lo-ah CM puh

BJP Mizoram State president Vanlalhmuaka chuan chief minister Zoramthanga chu ramri chingfel turin inchi khat pawh la pen lovah a puh a, MNF sawrkar thil ngaih pawimawh ber chu Kamrul-a leh Abu Mazumdar-a kaltlanga sum siam chiah a nih thu a sawi.

Vanlalhmuaka hian nimin khan he thu hi Kolasib-a thuthar lakhawm-tute a kawmnaah a sawi a, Mizoram leh Assam chu ramriah buaina chhan tur a awm lo tih sawiin, 2019 NEDA meeting-ah union home minister Amit Shah pawhin chief minister zawng zawng leh state BJP hruaitute a kohkhawm ṭumin ramri chungchang chu all party meeting neia lo sawikhawm hmasa tur leh 2023 hmaa chinfel tum turin a chah a, hemi hnua harsatna a la awm a nih chuan anin puih a tum thu a hrilh tih a sawi a, “Mahse Mizoram aṭangin hma kan la lo a, chief minister hian ramri chingfel turin inchi khat mah ala pen lo,” a ti.

Mizoram a hmuhdan zawhna chhangin, “India ramah Mizoram sawrkar hi development hnathawhah kan hniam lawrlak,” a ti a, hnathawh tam zawkah za a 99 chu central-in a puihna aṭanga thawh tih a sawi. “Mizoram sawrkarin development a ngai pawimawh lo. A ngaih pawimawh ber chu Kamrul-a leh Abu Mazumdar-a kaltlanga sum siam chiah a ni,” a ti bawk.

BJP president chuan central-in HFA a kalpuiah Congress hunlaia select-te chuan 1st installment an dawn hnuah MNF a sorkar khan 2nd installment pe lovin an mi duhzawng te hnenah 1st installment angin an pe ve leh niin a sawi.

Central-in district tinah medical college din turin ruahmanna a kalpui niin a sawi bawk a, “Mizoram mamawh ber chu super speciality hospital a ni,” tiin, cancer leh natna hrang hrang a tam avangin AIIMS a mamawh thu leh BJP-in nawr mek mahse state sawrkarin a nawr lo tih a sawi. “State-in a nawr ber chu ZMC sakna tur ringawt a ni,” a ti bawk.

BJP president hi Aizawl aṭang leh Kolasib aṭangin hruaitu engemaw zatin an ṭawiawm a, central-ah BJP sawrkar kum 8 tlin lawmna kal mekah district hrang hrang tlawh-chhuakin sawrkar laipui hnathawh leh hmalak an tumte a sawifiah a, hemi kawngah hian Kolasib district chu an tlawh hmasa ber a, Inrinni hian Serchhip tlawhin thuthar lakhawmtute an kâwm leh dawn a ni.