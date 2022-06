Ruatfela Nu leh STP-ten vawiinah ‘Silent Strike’ an nei dawn

NHIDCL-in Mizoram chhung hmun hrang hranga an kawngpui laih vanga Mizoram environment tlu-sawp nasa lutuk tana rorelna dik (justice) phûta hma la mek, Vanramchhuangi, Ruatfela nu chuan Serchhip rawn tlawhin, ‘Save Tuikum & Mat project’ kalpuitu, Serchhip Ṭhalai Pawl-ten an lo dawngsawng.

Social Activist Ruatfela Nu hian nimin chawhnu khan Serchhip rawn thlengin, Serchhip Ṭhalai Pawl (STP) hruaitute nen inkawmhona an neih bakah Serchhip chhehvela NH 54 kawngpui laih zauh hna thawk mekte tlawhin, an leivung paihdante an enho nghal a ni.

Ruatfela Nu leh Serchhip Ṭhalai Pawlte hian vawiin hian Serchhip DC Office kawtah NHIDCL kawng laihin kan environment a tihchhiat nasat lutuk chung-changa lungawi lohna leh, hemi kawng dân anga hmalak a nih phut nan ‘Silent Protest’ an nei dawn a, hei bakah hian hemi chung-changah hian Ruatfela Nu hian Serchhipa thuthar lakhawmtute a kawm dawn a, nizan khan Local Cable TV-a tihchhuah turin Talk Show an neihpui bawk.

Ruatfela Nu hian kan rama hmasawnna hnathawh vanga kan ram Environment tlusawp nasa lutuk tana, rorelna dik a phutna kawngah tunhnai khan Principal Chief Conservation of Forest (PCCF) hnenah ziakin a lo thlen tawh a, Aizawla Environment Forest & Climate Change Office kawtah ‘Silent Strike for Environment Justice in Mizoram’ lo nei tawhin,NHIDCL hnathawh hrang hrangah te ‘Stay Order’ pe turin lungawih lohna hi a kalpui mek a, DFO ṭhenkhat chuan NHIDCL-te hi stay order an pe tawh hlawm a ni.