Ruihhlo man chinfel tawhte hâlral

Excise & Narcotics Department chuan kar hnih chhung Ruihhlo do hun – Nashe se Aazaadi Pakhwada hman mek leh tun thla ni 26-a khawvel puma ruihhlo dona ni, International Day Against Drug Abuse & Illicit Trafficking lo thleng tur pualin Court-a chinfel tawh ruihhlo ṭhahnem tak an halral.

Heng ruihhlo halral takte hi kum 2014 – 2022 chhunga drug case 124-a mi a ni a, Excise Commissioner Ngurchungnunga Sailo chuan nimin khan Bethany Multipurpose Farm, Phunchawng-ahruihhlote hi a halral a, ruihhlo halral te hi Heroin kg 8.658 (Rs.216,45,000/- hu), Methamphetamine mum 84,291 (Rs.42,14,550/- hu), Ganja kg 50.929 (Rs.1,78,252/- hu) leh damdawi dang ruihtheih chi hrang hrang, a vaiin Rs.264,34,652/- hu a ni.