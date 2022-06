Sawrkar hnathawkte DA chungchangah sawrkar a la ngawi

Mizoram sawrkar hnathawk pawl hrang hrangte intelkhawmna, Federation of Mizoram Government Employess and Workers (FMGE&W)-in Dearness allowance (DA) pung chungchanga May, 2022 chhung sawrkar hmalakna an ngaihchan hnuah, nimin thlengin thu lawmawm an la dawng lo a, an sawi lawk tawh angin, tun thlaah general council meeting ko-in, an hmalak zel dan tur an ngaihtuah dawn.

FMGE&W hruaitute sawidanin, DA pung chung-changa May thla chhung sawrkar an ngaihchan hnuah thu lawmawm lam sawrkar aṭanga dawn an nei lo a, hetihlai hian sum harsatna vanga an duhnate tihhlawhtlin mai a harsat thu erawh sawrkarin a chhânna an dawng thung.

FMGE&W executive meeting chuan May 18, 2022 khan DA pung chungchang a ngaihtuah a, May, 2022 chhung sawrkar hmalakna ngaihchan leh phawt nise, an ti a, hmasawnna a awm loh chuan June 2022-ah general council meeting ko-in, hmalak zel dan tur ngaihtuah nise tiin an rel a, an thil phût chu chief minister hnenah an thlen nghal a ni.

FMGE&W chuan sawrkara hnathawkte inkara ṭul lova innawr emaw, boruak ṭhalo thleng palh a awm ang tih chu an phak tawka an vênthawn reng thu CM hnena an thu thlenah tarlangin, hemi vang hian DA pung chungchang chu ngaih pawimawhsak tura an ngen nawn thu an tarlang bawk.

DA hi sawrkar laipui hnathawkte rate ang state sawrkarin pek ve zel tur a ni a, sawrkar laipui hnathawk-ten July 1, 2021 aṭangin DA 31% an lak tawh bakah, January ni 1, 2022 aṭangin 3%-a tihpun belh tur a nih tawh laiin, Mizoram sawrkar chuan 17% a pe mek a ni.

-Zalen