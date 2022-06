SDVA-in GB meeting leh inthlanna nei

Nimin khan Serchhip District Volleyball Association chuan Serchhip Press Club-ah General Body meeting neiin, Mizoram Volleyball Association-in Election Observer tura a ruat, Stephen Auhmun kaihhruaina-in MJA, Serchhip District chuan kum 2022-24 chhunga an hruaitu tur thlanna an neihpui nghal a, President-ah K.Tlangthanmawia thlangin, Senior Vice President-ah VL Hruai-tluanga; Vice President-ah H.Rohmingliana; General Secretary-ah C.Laldinpuia; Joint Secretaries-ah Ramthianghlima Ralte leh K.Lalrinngheta, Treasurer-ah R.Lalhnehzauva leh Fin.Secretary-ah C.Lalhruaitluangi-te an thlang a ni.

Related