SRS din leh turin ngaihtuahna la hmang lo

Central YMA president R.Lalngheta chuan Central YMA hnuaia ruihhlo dotu, Supply Reduction Service (SRS) din leh turin ngaihtuahna an la hmang lo tih sawiin, social media lama SRS sawiselna leh deusawhna rawngkai awm ṭhin chuan an member-te tha a tizuai niin a sawi.

R Lalngheta chuan SRS din chungchang chu committee thu thu a ni tih a sawi a, tun thleng chuan SRS din leh turin ruahman-na siam a la nih loh thu leh, committee-a sawihona pawh an la neih loh thu a sawi a. SRS hmalak tawhnate thlirletin SRS chu ruihhlo hluar zel tur vênna leh dona kawngah a thawhhlâwk nia an hriat thu a sawi.

Zawhna chhangin Central YMA president chuan, social media lama SRS din a ṭul loh thu te, SRS sawiselna leh deusawhna rawngkai tam tak hmuh leh chhiar tur awm ṭhin chuan an member tam takte tha a tizuai tih sawiin, chungte vang chuan an member te chuan SRS din an chak lo nia a hriat thu a sawi a, “SRS din a, SRS anga ruihhlo do a ke pen hi thil chakawm leh nuam a ni miah lo a, mahse chak hmuha min hmu tlat an awm ṭhin a, chungte chuan kan member-teah phur lohna a thlen niin ka hria, hmaichhana min hrilh pawh an awm nual,” a ti.

Central YMA hnuaia ruihhlo dotu SRS hi kum 2010 hmalam aṭang khan bul ṭan niin, hun bituk (term) chhung zel siamin hma an la ṭhin a, batch 10 emaw vel thleng an indin hman nia hriat a ni. A tlangpuiin, Aizawl khawpui chhung YMA Branch hrang hrang aṭangin member 50 bawr vel inruatin, ruihhlo do hna ngawrh takin an thawk ṭhin a ni.

-Zalen