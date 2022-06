STP-in zirlaite hnenah Drugs Awareness Campaign a kalpui tan

June ni 26, Pathianni kha International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2022 a ni a, he ni denchhen hian nimin aṭang khan Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan Serchhip khawpui chhunga High School chin chung lama ruihhlo ṭhat lohzia inzirtirna (Drugs Awareness Campaign) an kalpui ṭan a, nimin chawhnu dar 1:30 khan a bul ṭanna atan Govt. Higher Secondary School-ah hun hman a ni.

Nimina Govt. Higher Secondary School-a hun hmanna hi SṬP president T.Biakchamliana chuan kaihruaiin, T.Biakchamliana chuan Serchhip khawpui leh a chhehvelah ruihhlo, a bikin Heroin No 4 a hluar lutuk leh ṭhalai zingah a ngawlvei an tam ta lutuk chu mang-anthlak an tih tawh avangin, damdawi ruihhlo la khawih ve lo zirlai naupangte he ruihhlo laka an fihlim theihna tura inzirtirna chu kalpui an nih thu a sawi a, kan chenna khawvel Enviroment chhe zel tur vêng tura hmalak pawh SṬP ngaih pawimawh a nih thu leh SṬP hmalak tawhna hrang hrangte a sawi a, Lalṭanpuia, Incharge, NSS Unit, Govt. HSS pawhin zirlaite fuihna thu a sawi bawk a ni.

He huna zirtirna petu, Lalnuntluangi Renthlei, Counsellor, ICTC, Serchhip District Hospital hnen aṭangin Ruihhlo (Drugs) ṭhat lohzia leh hlauhawm dante, a nghawng pawi theih hrang hrangte sawiin, Drugs Addiction leh HIV-a Serchhip District dinhmun tlangpuite a tarlang a ni.

He Drugs Awareness Campaign programme-ah J.O.D Band chu live music nen an che a, ICTC aṭanga Ruihhlo leh HIV AIDS ṭhatlohzia inzirtirna thuziak (Pamphlet) sem a ni bawk a, Higher leh High School naupangte an tel a ni.

SṬP hian a remchan dan angin School dangah pawh awareness campaign hi an nei chhunzawm zel dawn a ni.