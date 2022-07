TATA Trust hotute sum ṭhahnem tak dil vangin Academy an titawp:MPCC

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chuan TATA Trust hotute hnenah MNF sawrkarin sum ṭhahnem tak a dil avangin TATA Trust hotute lungawi lovin TATA Trust Academy Mualpui hi an titawp ta niin an sawi.

Nimina thuchhuah an siamah Congress chuan kum 2018 khan Congress sawrkar leh TATA Trust-te ṭangkawp chuan TATA Trust Football Academy, Centre of Excellence, Mualpui hmunah an din a, he Academy chhuak naupang zingah India Junior-a tel engemaw zatah awm tawh a, Bengaluru FC leh Athletico Madrid Academy zawm pawh an awm tawh tih an sawi a.

Hetiang khawpa Mizo naupangten an chhawr Academy hi kum 2024 thlenga thawhhona thuthlung siam ni siin MNF sawrkarin a ngaihsak ṭha duh lo mai ni lovin TATA Trust hotute hnenah MNF sawrkarin sum ṭhahnem tak a dil avangin TATA Trust hotute lungawi lovin TATA Trust Academy Mualpui hi an ti tawp ta a ni, an ti.

Mizo naupang tam takin hun reilote chhung pawha an chhawr ṭangkai ni si, Mizoram sawrkarin a ngaihsak loh avanga a tawp leh ta mai chu Congress Party chuan a pawi an tih thu sawiin, sum leh pai ei theih tur zawnga project lian pui pui siam ringawt ngaihtuah lova Mizo naupang infiam mite ngaihtuah zawk turin Sport Minister Robert Romawia Royte chu an ngen bawk.