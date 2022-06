Thil a nih dan tur dik taka nihtir hi ZPM-in kalphung thar kan tih chu a ni:K.Sapdanga

ZPM Working President K.Sapdanga chuan, “Thil a nih dan tur dik tak nihtir hi ZPM-in kalphung thar kan tih chu a ni,” a ti.

Nimina Awithangpa Hall, Kawnpuia ZPM Tuirial West Block Political Training neih a hmanpuinaah he thu hi sawiin, K.Sapdanga chuan Kalphung Thar mipui sawrkar chungchang sawiin, “ZPM-in Dan hi a nihna ang takin kan kengkawh ang kan tihte hi tunlaiah chuan Kalphung Thar a ni tawh a, sawrkarin a dan siamte a bawhchhia a, dan bawhchhiate hremtu an awm lo,” a ti a, “ZPM hi a lo sawrkar a nih chuan thlai thar a lei dawn a, Kamrul-a hna hmuh zat hmang ringawt pawh hian mipuite tan thil tam tak a tih theih a ni,” a ti bawk.

He hunah hian Phairothanga, Gneneral Secretary chu Resource Person a ni a, Phairothanga chuan, “Kan ram hian hmasawnna hrang hrangah hian a ṭha leh ṭha lo kan thliar thiam a ṭul a. Mipuite’n rilru put hmang dik kan put hi a ṭul hle a, hemi kawnga zirtirna platform nei ṭha ber chu politician-te kan ni. Kan ram hruaitute hian rilru dik pu tur hian min zirtir meuh lo a ni,” a ti a, “Sum leh pai, dikna te, rinawmna te hi kan thih hnua kan mamawh tur a ni lo va, he khawvela kan awm chhunga kan hman tur leh mamawh a ni,” a ti bawk.