Vawiin hian Mizoram hmun hrang hrangah Green Mizoram Day 2020 hman a ni dawn a, Serchhip District-a he hun hmanna pui ber chu Thenzawla Golf Course & Resort-ah District Bawrhsap, Nazuk Kumar, IAS hovin hman a ni dawn a, chawhma dar 11-ah Convention centre-ah hawnna hun hman a ni ang a, he hun hman zawhah hian thing phunna atana hmun thlanah thing phun zui a ni ang.

