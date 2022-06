Rafael Nadal chuan kumn Grand Slam calendar-a point awm lohna tur, Wimbledon-a a match hnihaah hnehna changin Third Round a thleng.

Kum 36 mi, Nadal hian 6-4, 6-3, 3-6, 6-4-in Francisco Cerundolo a hneh a ni. Nadal hian All England Club-ah hian kum 2019 aṭang khan a khel tawh lo a ni.

Mipa lama first round paltlang lo langsang zingah Canadian sixth seed Felix Auger-Aliassime pawh a tel ve a, US Open semifinalist hian 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (11-9), 7-6 (7-5)-in American world number 45 Maxime Cressy a hneh lo a, hetihlai hian fourth seed Stefanos Tsitsipas erawh Swiss qualifier Alexander Ritschard laka 7-6 (7-1) 6-3 5-7 6-4-a chakin a palylang a, 18th seed Grigor Dimitrov chu first round-a American Steve Johnson nen an inkhelh laia a inhliam avangin a khel zawm thei ta lo a ni.