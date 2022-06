World Bicycle Day-ah Cycle Rally buatsaih

Nimin kha World Bicycle Day, 2022 niin, hemi denchhen hian India-in zalenna a hmuh champha kum 75-na lawmna, Azadi Ka Amrit Mahotsav kal zelah Nehru Yuva Kendra Sangathan, Serchhip District chuan Serchhipah Bicycle Rally a buatsaih a, Serchhip district leh Lunglei district aṭanga lokal Cyclists ṭhahnem tak an tel.

Amlanjit Hazarika, District Youth Officer, NYK, Serchhip kaihhruaina hnuaia neih Cycle Rally hi Serchhip Government College Campus-ah PC Lalremsiama, Principal, Government Serchhip College chuan a vailiam a, Cyclists-te hian Serchhip Kawlri tlang tlanga Eklavya Residential School thleng an tlan a ni.

Amlanjit Hazarika, DYO chuan Cycle Rally an buatsaih chhan ber chu ṭhalaite zingah Cycle hmanga insawizawi ṭhatna te, Cycle hman uar hi boruak thianghlim tibawlhhlawhtu khawl khu tihtlemna atana a pawimawhna inhrilhhriat nana inzirtirna atan rally hi World Bicycle Day, 2022 denchhena an buatsaih thu a sawi a, India rama district 623 ah he Rally hi buatsaih a nih thu leh chung zinga district 75-ahte chuan lian tham taka rally an neih thute, Mizoramah chuan Aizawl leh Serchhip district-ah a lian thama an buatsaih thute a tarlang.

Rally-ah hian Serchhip, Lunglei, Thenzawl leh Chhiahtlang aṭangin Cyclists 24 an tel a ni.