World Environment Day pualin rally buatsaih

Nimin zing khan World Environment Day pualin Mizoram Pollution Control Board (MPCB) leh District Education Office-te huaihawtin Mizorama District hrang hrangah World Environment Day 2022 pualin Rally neih a ni a, he Rally-ah hian School Eco Club-a zirlaite leh an zirtirtute bâkah MPCB leh DEO Office staff-te an tel a ni.

World Environment Day hi June ni 5 a ni a, kuminah hian Pathianni a nih avângin Zirtâwpniah hman a ni a, kumin thupui hi ‘Only One Earth’ tih niin, plastic leh sarâng vawi khat hmana paih mai ṭhin Single Use Plastic ṭhat lohzia leh leilung a tihchhiat nasat ziate inzirtir nan hman a ni a, Rally-a kal khâwmte hian Single Use Plastic hmang tawh lo turin thu an tiam a, Single Use Plastic Free School ni thei ṭheuh turin an inchah bawk. thingtlang sikul ṭhenkhatin anmahni remchânna hmunah Rally hi an lo buatsaih bawk a ni.