AR chhuah hun tur a la hriat loh – Home Minister; Mizoramin MHA thu a la ngaichang mek

Assam Rifles-ten Aizawl laili an chhuahsan hun tur chu hriat theih a la ni lo tih Home Minister Lalchamliana chuan a sawi a, hetihlai hian tun dinhmun-ah sawrkar laipuia Ministry of Home Affairs (MHA) thu Mizoram sawrkarin a ngaichang mek nia thudawn a ni.

Zawhna chhangin home minister chuan Aizawl khawpui lailia awm, Assam Rifles-te chu sawrkar laipuiin an chhuah hun tur rawn ruatsak tawh mah se, tun dinhmunah chuan Aizawl laili an chhuahsan hun tur a la hriat loh thu sawiin, tun hnai khan Mizoram sawrkar aiawhten an insawn chhuahna tur, Zokhawsang an enfiah tih a sawi.

Hemi chungchangah hian Mizoram sawrkara Home Secretary H. Lal-engmawia (IAS) pawhin AR insawn chhuah chu Mizoram sawrkarin a ngaih thutak thu leh, MHA kaih-hruaia AR-te insawn chhuah-na tur ,Zokhawsang hmun enho leh meeting neih chung-changah MHA an ngaih-chan mek thu a sawi a ni.

Union Home Secretary Ajay Bhalla chuan AR insawn chhuahna tur a hmun a enho leh ṭul dangte sawiho tura June, 2022 chhunga Mizorama MHA-a Addl. Secretary tirh a nih tur thu a sawi chu eng emaw harsatna vanga a rawn kal tak loh thu sawi bawkin, union home secretary hnenah hriat nawntirna an thawn tawh thu te, chu chu an la ngaihchan mek thute a sawi bawk.

AR-ten chhuanlam hrang hrang an neih ṭhinah pawh Mizoram sawrkarin hma an lak thu MHA hotute hnenah an thlen tih sawi bawkin, H.Lalengmawia chuan, “Kumin May 24 khan Dy. Chief Minister Tawnluia pawhin tun thlenga AR-te an la insawn chhuak lo chu pawm thiam harsa an tih thu union home secretary hnenah a thlen,” a ti bawk.

H. Lalengmawia sawi danin AR-te insawn chhuahna tur, Zokhawsang chu peih fel a ni thawkhat tawh a, Mizoram sawrkar pawhin a tih tur chinah theihtawp chhuaha thawkin MHA-in Zokhawsang hmun buatsaih tur a a rawih contractor-te pawh nawr reng an ni.

-Zalen