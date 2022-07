ASF infected area-ah E.Lungdar

Serchhip District chhunga E.Lungdar khuaah tun hnai hian African Swine Fever avangin Vawk a thi nual a, hetiang a nih avang hian he hri hi a darh zel loh nan he hri len mekna hmun, E.Lungdar hi Infected Area-ah puan a ni.

Dr. John Lalhnuna, Sr. Veterinary Officer, Serchhip chuan The Prevention & Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009-in thuneihna a pek angin E.Lungdar khua hi ni 28 June, 2022 aṭanga thu leh awm hma chu Vawk hri lenna hmun “INFECTED AREA” a ni tih a puang a, hei vang hian E.Lungdar khua aṭanga Vawk lakchhuah emaw lak luh khap tlat a ni a, thupekah chuan Vawk thi reng reng paih mai lovin, chinai /Disinfectant nen thûk taka phûm ngei tur a ni, tiin, Vawk talh leh vawksa zawrh khap tlat a ni tih a tarlang bawk.