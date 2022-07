CM-hovin Council of Ministers thukhawm

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga hovin Council of Ministers chu CM Cabinet Meeting room-ah sawrkar department hrang hrang atanga thu pawimawh ngaihtuah turte sawiin an ṭhukhawm.

Nimin meeting-a an thu pawm zingah GAD aṭanga Community Hall sak nan Mamit Dinthara AH & Vety Department ram chu Br. YMA tana sahthlak tura rawtna te, Health & Family Welfare aṭanga Mizoram Pharmacy Council Rules, 1997 siamṭha tura rawtna te, Home Department aṭanga an clerical post pakhat upgrade tura rawtna te, AH & Vety Department aṭanga Draft Mizoram Licensing and Regulation of Private Veterinary Hospitals and Clinics Rules, 2022 chhawpchhuah te, Taxation Department aṭanga Mizoram Goods & Services Tax (Amendment) Bill 2022-te a tel a ni.

DP&AR aṭanga “The Government of Mizoram Regularization of Provisional Employees Scheme, 2020” chu provisional employee 18 tana one time relaxation siam chu pawm a ni bawk a, Taxation Department aṭanga lut, Aviation Turbine Fuel aṭanga VAT lak chu zaa 10 aṭanga zaa 1 a tihhniam tura sawrkar laipuiin a rawn phut chu ngaihtuah hovin, pawm a ni bawk a, India hmarchhak state zingah Mizoram leh Manipur chauh ATF atanga VAT lak chu zaa 1 leh a aia hniam a la dah loh awm chhun a ni tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang.