Congress Thalaiin Lalhriatpuii (L) chhungte zângnadawmna pek leh END Minister bâng turin an phût

Congress Ṭhalai (MPYCC) chuan Excise and Narcotics Department (END) Minister Dr. K.Beichhua chu bang tur leh Lalhriatpuii chhungte hnenah zangnadawmna cheng nuai 100 pek phûtin nimin chhun khan New Secretariat gate bulah flag dum nen an pungkhawm.

Thawhlehni khan Congress Ṭhalai chuan END Minister hnenah Millennium Centre-a END-in a grape wine zawrhlai an man sak, tun hnaia stroke avanga thi ta Lalhriatpuii chhungte hnenah zangnadawmna cheng nuai 100 chu nimin, July 13, 2022 chhun dar 12 ral hmaa ngeia pek an phut thu hi ziakin an thlen a, an hun tiam chhung a ral hnuah Excise Minister hnena an thu thlen tawh ngaichangin New Secretariat gate bulah an pungkhawm a, chawhnu dar 3:30 vel khan Excise Minister hian aiawh tirin Congress Ṭhalaite chu dawhkan khat kila inbiakpuiah sawm mahse, Congress Ṭhalai chuan Minister hmuh tuma kal an nih loh thu leh an thil phut chungchangte tihhlawhtlin a nih leh nih loh ngaihvena kal an nih thu an sawi a ni.

Punkhawmnaah hian thu sawiin Congress Ṭhalai President Dr. Lalmalsawma Nghaka chuan, buaina siam tuma kal an nih loh thu a sawi a, Lalhriatpuii (L) chu sawrkarin a Grape Wine zawrh lai cheng nuai 22 chuang man an mansak a, a rilru a hah em em a, stroke te a nei ta hiala a boral ta a ni a ti a, he thihnaah hian zangnadawmna pe turin an phut tih Excise Minister an hrilh tawh a, dar 12 thleng an nghah hnuah zângna-dawmna an pek tur thu emaw, an pek thu emaw pawh an dawng ta lo a, Congress Ṭhalai chuan zângna-dawmna an pek loh chuan hma an la zel dawn niin a sawi a, dan loa zu zuara puhtu Excise Minister chuan ngaihdam a dil an phut tih a sawi a ni.

Congress Ṭhalaite hian sawrkar chu Lalhriatpuii chhungte hnenah zângna-dawmna pe tur te, Excise Minister Dr K Beichhua chu bang ngam tura tiin an au rual bawk.

Hetihlai hian, MNF Thalai, MNYF chuan, Congress party chu grape wine man leh Lalhriatpuii thihna hian damdawi lam thiamna nen inzawmna a nei em tih te, Congress sawrkar kalta chhunga an zu zawrh avanga boral zozaite vang khan hmeithai naupang te te leh fahrah tam tak awmte chu zangnadawmna pek an tiam em tihte zawtin thuchhuah an siam a, MPYCC-in Lalhriatpuii thihna leh grape wine man chungchang sawi zawm an tum chu mak an tih thu an sawi a ni.