Editorial: CYMA leh PWD thawhhona

Kar kalta khan Mizoram PWD leh Central YMA-te chuan Mizoram kawngpuite a ṭhat zawk theihna turin kum 3 daih turin thawhhona thuthlung an ziak a, hemi hma pawh hian PWD leh Central YMA-te hi an lo thawkho tawh a, amaherawhchu, an thawhhona hmasaah hi chuan hmun ṭhenkhatah an thawhhona a ṭha vak lo niin a lang a, Tuichangral S Group YMA chuan PWD leh YMA thawhhona tihtawp an duh thu Serchhip Sub-Hqrs. YMA hnenah an thlen a, Serchhip Sub-Hqrs. YMA rorel inkhawm chuan Central YMA-a thlen turin a ti a, Central YMA-ah an thlen zui leh ta a ni.

Tuichangral S Group YMA-in thawhhona tihtawp an duh chhana an sawiah khan kawng siam hnathawh YMA-ten an enpui ṭhinnaah department leh contractor-ten inremna (agreement) an siam dante an hriatpui ve theih loh thu te, hei hian hna thawh an vilna kawngah YMA tan vil dan tur hriatthiam a har tih te, kawng siam hna an enpuinaa duhthusam lo lai leh siamṭhat ngai nia an hriat lai an sawite pawh contractor lamin an siamṭha chuang lo chungin bill an la thei zel tho tih te, a hnuah kawng siam a ṭhat tawk lohin, ‘YMA-te enpui’ a nih thu sawirik a ni leh tho bawk site chuan thawhhona chu awmze awm loah an ngai tih an sawi a ni.

Hetiang hi thil kal tawh dan a ni a, amaherawhchu, Central YMA chuan Sub-Hqrs. YMA-in thawhhona tihtawp an duh thu an thlen chungin kawngpui ṭha neih duh vangin PWD chu thawhhona thuthlung an ziahpui nawn leh ta tho a, tun ṭumah chuan harsatna thlen tawh dan hre saa thawhhona thuthlung ziak an nih tawh avangin kawngpui ṭha kan neih theihna tura PWD an thawhhopuina kawngah CYMA chuan ruahmanna an neifel zawk tawh turah ngai ila, thawhhona hlawhtling tak a awm i beisei phawt teh ang.