Eiruk thubuaia thiam loh chantir mi 13-te kum khat jail tang tur leh ₹10,000/- theuh chawi turin hrem

Eiruk thubuaia thiamloh chantir tawh Tuichawng bialtu MLA Dr. BD Chakma, Chakma Autonomous District Council (CADC)-a Chief Executive Member ni mek Budha Lila Chakma leh CADC executive member, MDC ni mek leh MDC hlui mi pakua, an vaiin mi 13 te chu Special Judge (PC Act) chuan nimin khan hremna puangin, kum 1 chhung jail tang tur leh ₹10,000 ṭheuh chawi turin a ti a, hetihlai hian thiamloh chantir mi 13-te hi bail a chhuah nghal an ni.

Nimina court-in hremna puanah chuan thiam loh chantir mi 13-te chu kum 1 chhung jail tang tur leh ₹10,000 ṭheuh chawi tura tih an nih laiin, ni 90 chhung atan bail-a chhuah lailawk an ni a, chumi atan chuan (bail bond) ₹20,000 ṭheuh chawitir an ni.

Tarlan tawh angin, sawrkar sum eiruk thubuaiah CADC-a chief executive member (CEM) hlui leh Mizoram MLA ni lai Dr. BD Chakma leh CADC CEM ni lai Buddha Lila Chakma bakah, MADC-a MDC ni lai ṭhenkhatte chu July ni 22, 2022 khan thiam loh chantir an lo ni tawh a, Prevention of Corruption Act, Special Court Judge Vanlalenmawia chuan kar kalta Zirtawpni khan court thutlukna hi a puang a, thiamloh chantir tak mi 13-te chuan kum 2013-14 chho khan CADC hnuaia sawrkar laipui aṭanga hmasawnna hnathawhna tur sum lo kal, development fund cheng Vbc. 1.37 chuang chu hlawh atan an lo insem a, chu chu dan kalh a nih avangin thubuai chhui a nih laiin an sum hman hi rulhtir vek an lo ni tawh a, mahse court chuan autonomous district councils (ADC) danin a sawi angin, development fund reng reng pawtpeng tur chuan Larsap phalna lak a ngai a, tun ṭuma sum pawhpen a nih dawnin Larsap phalna lak a nih loh avangin an sum hman chu rul vek tawh pawh nise, dan mit aṭang chuan pawm theih a ni lo a, diklo taka sum hmanna a nih avangin thiamloh chantir an ni tih a puang a ni.