Entrepreneurship lama hmasawnna nei thaah Mizoram thlang

Ramchhunga state hrang hrang entrepreneurship lama an dinhmun leh hmasawnna tehna ‘States’ Start up Ranking 2021’-ah Mizoram chu entrepreneurship lama hmasawnna nei ṭha state “Emerging Start up Ecosystem”-ah thlan a ni.

Nimina States Start up Ranking 2021 lawmman semna hi New Delhi ah Ministry of Commerce buatsaiha neih a ni a, Union Minister of Commerce Piyush Goyal chuan Mizoram aiawha kal Dr. Lalrinchhana, Principal Adviser, Planning & Programme Implementation Addl. Secretary hnenah lawmpuina certificate hi a hlan a ni.

Emerging Start up Ecosystem-ah hian Mizoram mai bakah Andra Pradesh, Bihar, Ladakh-te pawhin lawmman an dawng a, Mizoram hian hripui lên laia mahni kut kea din tumte tan kawng a kawhhmuh bakah chi hrang hranga ṭanpuina a pek avanga he lawmman hi dawng a ni.