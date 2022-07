Football thuthang (14.7.2022)

@ Newcastle chuan Real Sociedad striker Alexander Isak, 22, chu an player manto ber ni tura lakluh tumin Spanish club hi an dawr. (Telegraph)

@ Chelsea chuan Paris St-Germain leh France centre-back Presnel Kimpembe, 26, chu an ngaihven mek. (Telegraph)

@ Portugal forward Cristiano Ronaldo, 37, chuan Manchester United chhuahsan a duh thu a sawi hnuah Argentina forward Lionel Messi, 35, kianga khelh tumin Paris St-Germain hnenah a intawktarh. (Le Parisien)

@ Mahse PSG hian hlawh pek tur sum an ngah tawk loh avangin Ronaldo lakluh theihna chance an neih chu an hnar thung. (ESPN)

@ Manchester United-in Ajax defender Lisandro Martinez, 24, lakluh an tumnaah a hmawr an bawkfel ṭep tawh a, nimin khan £43m-a lakluh an tumna tifel turin club pahnihten inbiakna an nei leh a ni. (Daily Express)

@ Arsenal chuan £38m-a Martinez lei an dilna hnawlsak an nih hnuah Martinez hi an ngaihven chhunzawm ta lo a ni. (Goal)

@ England midfielder Declan Rice chuan West Ham chu gentleman’s agreement neihpuiin, chhuah an phal hmain season khat chu West Ham-ah hian kum 23 mi, Rice hi a la châm leh rih dawn a ni. (Talksport)

@ Chelsea chuan Bayern Munich aṭanga Barcelona lama insawn tum Poland striker kum 33 mi, Robert Lewandowski chu hijack tumin, lei dilna an thehlut. (Mirror)

@ Chelsea-a kum khat chiah contract nei tawh, Italy midfielder Jorginho, 30, chuan a hma lam huna sawi neuh neuh a awm chungin Stamford Bridge-a la châm chhun-zawm a duh thu a sawi. (Athletic)