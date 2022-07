Football thuthang (15.7.2022)

@ Manchester United forward Cristiano Ronaldo, 37, chuan Saudi Arabia club aṭangin season hnih chhunga euro 300m (£254m) hlawh theihna tur sawmna a dawng. (TVI)

@ Paris St-Germain chuan Argentina forward Lionel Messi, 35, chu kum 2024 thleng kawl tumin, a contract neih lai chu kum khat pawh-seipui leh tumin an dawr. (Marca)

@ Chelsea chuan Senegal defender kum 31 mi, Kalidou Koulibaly man chungchanga Napoli nen inremna an neih hnuah Paris St-Germain defender Presnel Kimpembe, 26, chu lakluh an tum leh mek. (Guardian)

@ Germany winger Serge Gnabry chu Chelsea nen sawi zawm ni mahse kum 27 mi hian Bayern Munich-ah contract thar a ziak ṭep niin sawi a ni. (Kicker)

@ Manchester City chuan Chelsea-in an beisei mek, Nathan Ake, 27, thlaktu tur an zawnna kawngah Sevilla defender Jules Kounde, 23, chu an thlithlai mek a, Kounde hi Barcelona pawhin an ngaihven a ni. (Mail)

@ Netherlands defender Matthijs de Ligt, 22, chuan Juventus aṭanga Bayern Munich zawma a hlawh tihhniam pawh a pawiti lo. (Bild)

@ Barcelona chuan Bayern Munich striker Robert Lewandowski, 33, lei an ngamna zat chu euro 50m (£42m)-a tihsan an inpeih tawh. (Bild)

@ Chelsea midfielder Mason Mount, 23, chuan hun rei zawk daih tur contract thar chungchanga inbiakna neih ṭan a duh tawh. (Athletic)

@ Brazil forward Neymar chuan France khawpui chhuahsan tur anga sawi a ni chungin kumin nipuiah chuan PSG chhuahsan lam a ngaihven rih lo. (Goal)