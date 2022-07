Football thuthang (18.7.2022)

@ Bayern Munich sporting director Hasan Salihamidzic chuan German club chu Cristiano Ronaldo, 37, chungchanga an dinna chu a la ngai tih sawiin, Manchester United forward hi lakluh an tum lo a ni. (SPORT1)

@ Manchester City chuan kumin nipuiah Portugal midfielder Bernardo Silva chu Barcelona lama hralh an tum lo a, manager Pep Guardiola chuan season tharah kum 27 mi hi chanvo pawimawh tak chang turin a ruahman a ni. (Sunday Mirror)

@ Chelsea chuan France defender Presnel Kimpembe, 26, chungchangah Paris St-Germain chu direct-in an dawr a, PSG hian a manah £55m vel an duh laiin Chelsea hian £40m vela dil an tum thung a ni. (Fabrizio Romano)

@ Manchester United manager Erik ten Hag chuan club thuneitute hnenah Dutch midfielder kum 25 mi, Frenkie de Jong chu season ṭan hun August ni 7-a Barcelona aṭanga an lalut hman lo a nih pawhin lakluh tum chhunzawm zel turin a hrilh. (Guardian)

@ Barcelona hian De Jong hi United States-a pre-season tour an neih turah Squad-ah an ziak tel a ni. (Manchester Evening News)

@ Arsenal chuan Ukraine left-back Oleksandr Zinchenko, 25, chu Manchester City aṭanga £30m-a lakluh an remti tawh a, mimal thilah pawh inremna an nei thuak tawh a ni. (Guardian)

@ Chelsea chuan Manchester City aṭanga Nathan Ake, 27, an lakluh theih loh hnuah Sevilla centre-back Jules Kounde, 23, lakah an insawn dawn. (Times)