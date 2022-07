GI nei Mizo puan 5-te tah dan tur, hman dan leh hman khapna sawiho

Nimin khan Art & Culture Department chuan an Secretary hovin Secretariat Conference Hall, MINECO-a meeting chuan Geographical Indication (G.I.) nei Mizo puan panga (5) – Puanchei, Pawndum, Ngotekherh, Hmaram leh Tawlhlohpuan-te tah dan tur (Technical Specification), a hman dan leh hman khapna (Use & Misuse) chung-chang thlirhona an nei.

Nimina meeting hin June ni 10, 2022-a Mizoram sawrkarin hriattirna a lo chhuah tawh bawhzui dan tur an sawi a, heng Geographical Indication puante hi sawrkarin puantahtu a pawmpui (Authorized User)-te tan chauh siam / tah theih a ni ang a, Authorized User-a in-register duhte tan Art & Culture Department Office, Chanmari, Aizawlah office hun chhungin zawhfiah theih a ni.

Sawrkar thuchhuah Geographical Indication puan tah dan tur leh hman dan leh hman khapna (Use & Misuse) te hi Art & Culture Department Website mizoculture.mizoram.gov.in ah download theih a ni.