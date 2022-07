HBKCP-in Myanmar kuhva rawn luh lohna tura hmalaksak tura an ngennaah CM leh sawrkar hmalakna an hre lo

Hachhek Bial Kuhva Chingtu Pawl (HBKCP) hruaitute chuan June ni 7 khan Chief Minister Zoramthanga hmuin Myanmar aṭanga kuhva tawlhruk avanga an harsatnate thlenin, June thla chhunga a harsatnate sutkiansaka hmalaksak tur leh Myanmar kuhva a rawn luh tawh lohna tura hmalaksak turin an ngen a, mahse June thla chhungin CM leh sawrkar hmalakna an hriat loh thu an sawi.

Inrinni khan Kolasib District MJA chuan Hachhek tlangdunga kuhva chingtute harsatna hriatchian tumin an tlawh a, kuhva chingtute nen Zamuanga an inkawmnaah HBKCP hruaitute chuan June thla chhunga CM leh sawrkar hmalakna an hriat loh lai hian Myanmar kuhva erawh mipuiten vawi 2 an lo man a, man loh pawh a awm nuala an rin thu an sawi a, “Smuggler te hian engah mah min ngai loah kan ngai,” an ti a, an ngenna chungchangah Mizoram sawrkar aṭangin hmalakna leh chhanna an la hmu lo tih sawiin, “Sawrkarah hian kan bei a dawng,” an ti a, Mizoram kudam hrang hranga Myanmar kuhva stock sa awmte pawh tiriral vek tura tih a ni a, engmah hma-lakna a awm lo an ti bawk.

HBKCP hruaitute chuan hetianga Myanmar kuhva a rawn luh tam hmain harsatna an nei ngai lo tih an sawi a, kuhva thawnchhuah kawn-gah harsatna a awm vang hian nikum khan Mizoram leh Assam state pahnihten inremna an siam a, kumin March thlaa an inremna a tawp hnuah Assam lamin phurhluh an phal lo zui, Myanmar kuhvaah ngaihsak an ni tih sawiin, an hralh theih loh vangin tunah hian Fur kuhva lawh sa, cheng nuai 50 man vel a ṭawihral tawh tih an sawi bawk.

Assam-ah pawh Cachar district-ah Mizoram kuhva phurh luh phal laiin Karimganj district-ah a lut ve thei lo a, hei hi district thuneitute ngaihdan inan loh vanga an ngaih thu an sawi a, an harsat-na chungchangah hian Assam chief minister pawh hmuh an tum a, a ṭul dan azirin sawrkar laipui leh president thlengin memorandum thehluh an tum thu sawiin, tunah chuan “State sawrkar kan ngaichang a ni hrih ber,” an ti.

Kuhva thar hi state pawnah an hralh duh chhan chu a leitu, hnamdang te hian a rah lian leh a te, engmah hnawl (reject) an nei ngai lo a, Mizoram chhunga an hralhin a lian ṭha bak an hralh thei lo a, Mizote hnenah an kuhva tharchhuahte chu hralh to an tum bik lo tih an sawi.

Hachhek bialah hian kuhva chingtu khaw 32-ah association din a ni a, helai biala chhungkua 80% vel chu member an ni a, kuminah hian kuhva cheng nuai 4000 man vel thar theih an inbeisei leh mek a ni.