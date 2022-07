Health Minister-hoa thukhawmin Mizorama Covid-19 hri kai pung chak thar leh ngaihthah chi-ah ngai lo

Mizorama Covid-19 hripui dinhmun thlirin nimin khan Health Minister Dr R.Lalthangliana kaihhruaia ṭhutkhawm a ni a, tunhnaia Mizorama Covid-19 hri kai pung chak thar leh chu ngaihthah chi a nih loh thu an sawi a, hun kal tawha Covid-19 hri hluar dan an zirchiannaah ramchhung hmunpui lama hri kai an pun nasat aṭanga chhûta thla 1–2 inkarah Mizoramah an dinhmun ang a thleng ve ziah ṭhin a, tunah hian india ram hmunpui lamah a hluar nasat leh ṭan mek avangin leh, hun tawn tawh aṭanga chhûtin invên lawkna remchang ber a ni an ti.

Covid-19 hri laka inven-na pawimawh ber pakhat COVID Appropriate Beha-viour (CAB) uluk taka zawm thar leh a pawimawh thu tarlan niin, chhiatni ṭhatni leh mipui punkhawmna hmun, Pathian biak inkhawmna, zirna in leh vantlang huap mipui intawhkhawmna hmunahte CAB, a bik takin mask vuah leh midang hlata awm zawm ṭhat a ṭul thar leh hle a ni tih sawiin, CAB zawm a pawimawhzia inzirtir thar leh turin kohhran hrang hrangte leh tlawmngai pawlte ngen leh nise an ti bawk.

Covid-19 hri kai nia inringhlelte chu a rang thei ang bera sample test a pawimawh thu sawiin, he hri vanga nunna chânte zingah in-test tlai, an nat fe hnua in-test chauh an awm ṭhin tih tarlan niin, mahni inringhlel chuan natna a lan chhuah hma ngeia in-test turin an ngên a, mahnia sample in-test-te pawh IDSP hnenah emaw, anmahni bialtu health department hnenah in-report ṭhin turin an ngen a ni.

Covid-19 vaccine lak a pawimawh thu mipuiten hre thar leh se an duh thu tarlan a ni bawk a, a bik takin precautionary dose lak hun tawhte leh 2nd dose lak hun tawhten lak ngei ngei a ṭul thu tarlan niin, vaccine la duhten District tina Chief Medical Officer (CMO)-te hnenah vaccine lâkna hmun leh hun a zawhfiah theih thu tarlan a ni bawk.

Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) report aṭanga a lan danin thla kalta June-ah khan Covid-19 hri kai thar mi 771 an awm a, hri kai hmuhchhuah tam ber ni chu June ni 8 kha niin, hri kai thar mi 64 hmuhchhuah an ni a, May thla khan sample 9343 test zingah hri kai 839 hmuhchhuah an ni a, June thla khan sample test 7092 zingah positive 771 hmuh-chhuah an ni a, June thla kar hnuhnung ber khan sample 1743 test niin positive 301 hmuhchhuah an ni a, zaa 17.27-ah a kai chho a ni.