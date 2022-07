India hmarchhaka Arts leh Science zirnaah Pachhunga University College tha bera ngaih a ni

Ramchhunga chanchinbu lian, India Today chuan kum 2022 chhunga College ṭha zual a thlan zingah Pachhunga University College chu telh a ni a, India Hmarchhaka Arts leh Science zirna-ah a ṭha bera ngaih a ni.

India Today-in kumtina India ram college ṭha zual a thlan ṭhin ‘The Best Colleges in India’-ah PUC chu a lan vawi khatna a ni a, Arts zirna-ah ram pumah 141 na niin India Hmarchhakah pakhatna a ni a, Science-ah ram pumah 167-na niin India hmarchhakah pakhatna bawk a ni a, Commerce zirna-ah 183-na niin India hmarchhakah pathumna a ni bawk a ni.

India Today zirchiannaah Arts leh Science-ah Hindu College, New Delhi chu pakhatna an ni a, Commerce-ah Shri Ram College of Commerce, New Delhi; Medical-ah AIIMS New Delhi, Engineering-ah IIT New Delhi-te pakhatna an ni.

PUC hi NAAC Accreditation A+ college a ni a, ISO certified College a nih bakah DBT Star College a ni mek a. NIRF ranking-ah India ram College ṭha 101-150 inkarah awmin ramngaw a neih ṭhat avangin Green Audit 2021-ah a sang ber ‘Platinum rank’ pek a ni bawk a ni.

Central University hnuaia awm a nih avangin, kumin hian PUC-a zir tur tan Central University Entrance Test (CUET) paltlangte chauh admission pek theih an ni a, tun thleng hian PUC seat 1120 hnawhkhat tur hian India ram hmun hrang hrang aṭangin dilna 1,04,953 an dawng tawh a. Kum kalta khan zirlai 3100 an nei a, kuminah hian hei aia tam hi zirlai an nei dawn niin PUC thuneitute chuan an sawi a, ramdang zirlai (foreign students) pahnih an nei mek bawk. Kumin University result chhuakah khan MZU hnuaia subject 26 awm zingah 16-ah topper nihna an hauh a, rank holder 147 zet an nei bawk a ni.

India ramah hian kum 2021 khan College 42,343 vel awm anga ngaih a ni.