Lawrkhawm (1.7.2022)

Hri kai 20 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 20 hmuhchhuah belh leh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Thentlangah mi 18 leh, Serchhip Tuikhuah vengah leh PTS, Thenzawlah mi 1 ve ve hmuh belh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,073 an ni a, nimin khan hrikai enkawl dam chhuahtir an awm lo a, tunah hian hri kai enkawl 60 awm mekin, mi 13978 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Campaign chhunzawm dawn

Serchhip Ṭhalai Pawl chuan Serchhip khawpui chhunga High School leh Higher Secondary School zirlaite henna Drugs Awareness Campaign an kalpui mek chu vawiinah chhunzawm lehin, tlai dar 3 khian Govt. JM High School-ah campaign hi an nei leh dawn a ni.

Hawng dawn

Vawiin tlai dar 3 hian PHE Department District Laboratory chu Er. C.Chawnghnuna, Director, Project Management Unite (JJM) chuan PHE Department Complex-ah a hawng dawn a, Er. Zohmingliana, Project Manager, PMU (JJM) chu khualzahawm a ni ang.

Sawrkar chungah PEAM-te lawm

Provisional Employees Association of Mizoram (PEAM) chuan nimin khan thuchhuah siamin, Provisional Employees (PE) leh Contrac thnuaia thawk hun rei tak Austerity Measure avanga nghet thei loa awmte chu vawiin, ni 1.7.2022-a a phelh ta tih sawiin, Sawrkar chungah lawmthu an sawi.