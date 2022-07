Lawrkhawm (14.7.2022)

Hri kai 142 hmuh belh

Niminpiah, July ni 12, 2022-a Mizoram hmun hrang hranga Covid-19 sample test hrang hrang neih aṭangin COVID-19 positive thar 142 hmuhchhuah a ni a, nimina Covid-19 hmuhchhuahna District-te hi Aizawl (20), Lunglei (104), Champhai (9), Saitual (5), Khawlzawl (2) leh Hnahthial (2)-te an ni a, District dangah hian Covid-19 sample test kalpui ni mahse report siamtuten NEUM nawrhna an zawm avangin report a awm lo a ni. Heti hian Mizorama Covid-19 hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu 2,30,124 a ni a, tun dinhmunah hri kai enkawl mek 871 awmin, thihpui hi 706 an awm tawh a ni.

GSC Annual Day

Vawiin chawhnu dar 1:30 hian Govt. Serchhip College chuan an campus chhunga HD Rosanga Multipurpose Hall-ah Annual Day 2022 an hmang dawn a, he hunah hian Govt. Serchhip College Award hrang hrang an sem chhuak dawn a ni.

Tlangzarh dawn

Vawiin chawhma dar 11:00-ah PC Party chuan kan Flagship Programme, ‘Khawl Hnuh Hmasawnna’ tih chu Gen Hqrs., Office, Treasury Sq., Aizawlah an tlangzarh dawn a, an Flagship Programme, Economic Policy-ah hian ṭhalai hna nei tana hna siam dan tur te, hna thawk lo chhawmdawlna pek dan tur te, industrialization kalpui dan tur te a awm a, Lalhmangaiha Sailo, President-in a tlangzarh ang a, Vanlalruata, Sr Vice President-in a sawi fiah dawn a, Facebook PC party page leh Youtube Channel – Mezz Tochhong Channel-ah live a ni ang.