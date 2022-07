Lawrkhawm (5.7.2022)

Hri kai 10 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 10 hmuhchhuah belh leh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Thentlangah mi 7 leh, Khawlailung, Chhiahtlang leh Thenzawl PTS-ah mi 1 ṭheuh hmuh belh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,093 an ni a, nimin khan hrikai enkawl dam mi 8 chhuahtir an ni a, tunah hian hri kai enkawl 48 awm mekin, mi 14010 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Serchhip Jt. VC team chak lo

LBS Suzuki Inter Village Football Tournament khelh mekah nimin khan Serchhip Jt. VC team chu an inlanna hmasa berah Champhai Kanan VC an hmachhawn a, hun pangngaiah 5-5-a an in-draw hnuah penalty shoot-out-ah Serchhip Jt. VC team hi 5-4-in an chak lo a, Serchhip Jt. VC team goal 5 hi Lalrinzuala (26′ 45′, 58′ 61,’ 83′) thun vek a ni. Nimin vek khan Keiṭum VC chuan North Chawnpui hmachhawnin, hun pangngaia 2-2-a an in-draw hnuah penalty shoot-out-ah Keiṭum hi 3-2-in an chak ve thung a ni.

MNF-ah J.Sawma

Vawiin hian Aizawl-a Mizo Hnam Runah MNF President, Chief Minister ni bawk Zoramthanga chuan an party-ah mi thar a lawm lut dawn a, mi thar lawmluh tur zingah J.Malsawmzuala Vanchhawng, Zonet Cable TV News Editor chu a tel dawn niin thudawn a ni a, nizan khan Zemabawk MNF Unit-II hruaitute hnenah MNF membership fee an pe fel tawh a, ani hi 2023 MLA inthlanah Serchhip biala MNF tana ding tura ngaih a ni.