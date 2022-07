Mizoramah Covid-19 hri kai an pung thar; Mipui inthlahdah vang nia ngaih a ni

Mizorama Covid-19 hri leng chu hun engemaw chen a ziaawm hnuin tun hnai aṭang khan hri kai thar an pung thar leh a, hri kai an pun chhan hi mipui inthlahdah vang nia a hriat thu State Nodal Officer on Covid-19 Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan a sawi.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan, “Mipuiten SOP an zawm ṭha tawk lo a, puipunna leh chhiatni/ṭhatniahte mask vuah loa kal kan tam a, nunphung pangngai anga kan kal leh tak avangin hri hi a hluar thar leh a ni,” a ti.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Covid-19 hri vei chu a ruka an tam a rinthu sawiin, “Tuna positive hmuhchhuahho hi loh theih loha in-test ngaite an ni hlawm a. In-test loa hri kai mai bakah hri kai si, mahse, in-report lo hi an awm nual niin kan hria a. Fimkhur thar leh a ngai hle a ni,” a ti a, tunhnaia Covid-19 veite chu hri kai satliah mai ni lo, symptom la na chi an tam thu a sawi a, tunhnaiah school leh hostel-ah te, zin veivak-ahte hri kai thar an awm nual tih a sawi a, Mizoram dinhmun hian a lawmawm lo zawngin hma a sawn deuh nia a hriat thu a sawi.

Hei hi tun dinhmun anih avangin Covid-19 laka invenna Covid Appropriate Behaviour (CAB) thar thawh leha zawm ṭhat a pawimawh niin Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan a sawi a, Mizo mipuite an lo inthlahdah rei ve deuh hlek tawh a, thildang inkhuahkhirhna tih belh vak a ngai rih lo ang a ti a, mahse a nasat zel chuan ngaihtuahna thar sen a ngai dawn niin a sawi a ni.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan tunhnaia hri hmuhchhuah thar chu eng ang variant nge tih hriat tuma a sample pawh hmunpui lamah remchang hmasa berah an thawn leh tur thu a sawi a. Tunhnaia positive tharte chu RAgT a endik an ni tlangpui a, a hrik zirchianna tur genome sequencing atan chuan RT-PCR a ngaih tur thu a sawi a, hei pawh hi chak zawka tih a nih theih na’n hma an lak mek thu a sawi a ni.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Covid 19 hrileng chu man tlawm tea inven theih, inven loh erawh chuan khum beta nat theih, khawsik leh luak nen, chhungte zawng zawng nen tihbuai theihna a ni, a ti a, hei bakah hian vanduai chuan thihna hial thlen thei a ni tih sawiin, mipuite chu fimkhur lehzual turin a sawm a, sawrkar pawhin tunhnaiah ṭhutkhawmte neiin hma an lak reng thu leh vawiinah pawh hian Principal Secretary hova an thutkhawm dawn thu a sawi a ni.

Chhinchhiah danin kuminah Covid-19 vangin mi 161 an thi tawh a, January thla kha Covid-19 vanga thi an tam ber thla niin mi 65 an thi a, February thlain dawtin mi 47 an thi a. March-ah mi 28, April-ah 11, May-ah 2, June-ah 5 leh tun thla, July-ah mi 3 an thi tawh a ni.

Hri kai tam lamah erawh chuan February thla khan kai thar an tam ber a, mi 39,631-ten an kai a, February thlaa hri kai zat (positivity rate) rate test aṭanga chhutin 25.25% a tling a ni.

January thla khan mi 33,357-in hri an kai a, March thlaah 9,869, April-ah 2,931, May-ah 883, June-ah 770 leh July 8, Zirtawpni thleng khan hri kai hi 561 an tling tawh a ni.

July thla bika hri kai awm zat chu July 1-ah 58, ni 2-ah 41, ni 3-ah 15, ni 4-ah 48, ni 5-ah 138, ni 6-ah 91, ni 7-ah 62 leh ni 8-ah 108 te an ni a. July 5, 2022 kha kumin April 27-a positive 164 hmuhchhuah a nih hnua positive za chuang hmuhchhuah a nih lehna hmasa ber a ni. Chhinchhiah danin Fenruary 1 kha kumin chhung bikah ni khata hri kai hmuhchhuah tam ber ni niin hemi nia hri kai hmuh zat chu 2,573 an tling a ni.

2022 Mizoram dinhmun

Thla Kai Dam

January 33357 19938

February 39631 47792

March 9869 15681

April 2931 3292

May 883 1424

June 770 590

July (upto 8) 561 336