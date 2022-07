NHM hnuaia thawk nuar mekte insawifiah tura hriattir an ni

National Health Mission (NHM) hnuaia thawk, an thil phutte tih hlawhtlin ngiata kar kalta Nilaini aṭanga nuar mekte chu insawifiah tura hriattir an ni.

Inrinnia NHM Mission Director Dr. Eric Zomawia’n insawifiah tura hriattirna a siamah chuan July ni 11 aṭanga ni 13-a a huhova casual leave an lak bakah ni 14 aanga tiam chin awm lova nuarte chu a vaukhan a, heta nuarho NHM EmployeesUnion Mizoram (NEUM) mite hi Mizoram Essential Services Maintenance Act, 1990 an bawhchhiat avang leh hna a an luh dawna an intiamna an bawhchhiat avangin bân theih leh kum khat thleng tan ina tantir a ₹2,000/- chawitir thlenga hrem theih an nih thu a hriattir a, a rang thei ang bera an hna zawm tur leh, bân an nih lohna chhan tur ziaka ni 3 chhunga ama hnena insawifiah turin a hriattir a ni.

NHM hnuaia hna-thawkte an nawrh avang hian sawrkar hospital leh damdawi lama inenkawl hmun hrang hrangah mipuiin harsatna an tawk nasa hle nia thudawn a ni a, hetihlai hian sawrkarin an thil phutte a tihhlawhtlinsak lo zel a nih chuan tiam chin awm lova nawrh chhun-zawm zel an tum tih NEUM President Malsawmtluanga Hauhnar chuan a sawi a ni.

NHM hnuaia thawkte hi doctor, nurse, health worker, laboratory technician, pharmacist, data entry operator leh thawktu dangte an ni a, an vaiin mi 2,200 vel an ni.