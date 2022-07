October-ah Sipai lak runpui nei dawn

October 4 – 9, 2022 chhung hian Rajiv Gandhi Stadium, Mualpuiah Sipai lak runpui neih a ni dawn a, tun ṭuma sipai lak tur hi India sawrkarin Sipai (Agniveer) a lak dan thar tur anga Mizorama a lak hmasak ber tur a ni.

Nimin khan Dr. Lalhriatzuali Ralte, DC Aizawl hovin Sipai lak runpui neih tur atana inbuatsaih dan tur chungchangah department kaihhnawih hrang hrang ten sawihona an nei. Army Rally hriattirna hi August thlaah chhuah a ni ang a, online in emaw form hmangin dilna thehluh theih a ni ang. Form hi District Sainik Office, Assam Rifles office leh Common Service Centre (CSC) ah te lak leh in register theih a ni ang. Form leh in register na man hi a thlawn tur a ni.