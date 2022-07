Pathianin kan vaia kan pawm tlan theih inremna min pek a ni:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan India leh MNF-te inremna thu-thlung chu “India sawrkar duh ang taka siam a nilo a, Mizoram mipui duh dan ang tak pawh a ni lo a, ramhnuai sawrkar duh ang tak a duan pawh a nilo, mahse kan sirtluka kan inrem theihna tur, Pathianin kan vaia kan pawm tlan theih inremna min pek a ni e,” a ti.

Nimina Vanapa Hall-a Remna Ni puala hun hman-naah he thu hi sawiin, Chief Minister chuan he inremna ropuina chhan pakhat chu ram danpuia chuang, Mizoram humhalhna tur hlu tak a ken vang a nih tih a sawi a, Zoram remna hi State dang leh ram dang mite pawhin an awh thu a sawi a, ṭhenawm state-ahte pawh inremna thuthlung ziah hriat tur awm ṭhin mahse harsatna an tawh zui leh ṭhin thu sawiin, Mizoramah chuan inremna ziah hnuah Zoram buai siamtu an awm tawhlo a ni, a ti.

Chief Minister chuan Mizoram hian khawl thilsiam lian tak tak thawnchhuah tur neilo mah ila, export tur kan neih miin an duh ber chu Zoramin remna kan neih ang hi a nih thu a sawi a. A hmanna tur dik takah hmangin, remna siamtuah Zoram mipuite hi ṭang a, remna hna thawktu kan nih a duh thu sawiin, chu chu Pathianin remna min siam sak chhan pawh a ni ngei ang, a ti.

Vanapa Hall-a Remna Ni program buatsaih hi Navin Kumar Choudhary, Chief Secretary chuan kaihruaiin, kalkhawmte lawmna thu a sawi a, remna leh muanna atana nunna chân tate zahna lantirna hun hman niin, Remna Ni documentary DC Aizawl, DIPR, Art & Culture leh ICT department thawkho buatsaih chu thlirho a ni bawk a, NGO Coordination Committee Member Lalhmachhuana leh MKHC Chairman Rev. Dr. Vanlalnghaka Ralte hnen aṭanga thusawi ngaihthlak a ni bawk.

Ram hruaitu leh sawrkara hotu pawimawh te, kohhran leh tlawmngai pawl aiawhte he hunah hian an tel a ni.