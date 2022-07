PWD leh Central YMA-in thawhhona thuthlung an ziak

Mizoram PWD leh Central YMA-te chuan Mizoram kawngpuite a ṭhat zawk theihna turin thawhhona thuthlung nimin khan an ziak a, Mizoram PWD aiawhin Engineer-in-Chief, Bowman leh Central YMA aiawhin President R.Lalngheta-ten hming an ziah hnan a, nimin aanga kum thum chhung thawhho an remti a ni.

PWD E-in-C conference room, Tuikhuahtlanga thawhhona thuthlung ziahna-ah hian PWD E-in-C Bowman chuan, YMA nena MOU ziah a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, thawhhona pawh a hma ai chuan a ṭhat tawh zawk a rinawm thu leh an inhmanthiam tawh zawk a rinawm thu a sawi a, “PWD leh YMA thawh-dunna thuthlung chu contractor-ten an duh lutuk lo tih chu a dik tih sawiin, tunah erawh chuan contractor engemaw-zatin ṭha an tih thu an sawi tawh a, chung mite chu hnathawk ṭha, YMA te nen pawh a thawhhona nei tha an ni,” a ti.

Central YMA president R. Lalngheta pawhin, an thawhhonain thui tak hma-sawnna a keng tih sawiin, chumi kawngah chuan kawng tha an duh luat ah demand an la neih ngai loh thu leh chu chu kawng ṭha an duh luat vanga sawrkar sum ei hek an duh loh vang a nih thu a sawi bawk.

Thawhhona tur thuthlung tlangpui

@ MOU in thawhhona ziah 14th July, 2022 atanga kum 3 chhung a huam ang.

@ Hnathawh tur lian zual deuhah bul ṭan a nih hmain, a bialtu PWD hotute ruahmannain hnathawhna tur huamchhunga YMA branch/group/sub.hqrs hruaitute nen project nihpung etc. inhrilhfiahna neih ṭhin tur.

@ Project inṭanna leh tawpna, a paltlang kawng/khua ah te detailed information PWD-in a duan angin informatory board, PWD sensoin tar ṭhin tur.

@ Hnathawh laiin, hun remchangah PWD leh YMA hruaitu ten joint inspection an nei ho ang. A ṭul dan a zirin bialtu MLA/sawrkar hotu dang leh NGO dangte sawm theih an ni ang.

@ Hna ṭhalo te a awm chuan, YMA-in a mala hmala mai lovin, EE/SDO-te nen sawiho a nih hnuah department-in contractor-te instruction pek ṭhin tur a ni ang.

@ Kawng siam mek tikhaihlak zawnga khawsa leh harsatna siam an awmin, YMA leh department-te inrawnin a ṭul angin hmalak a ni ang.

@ Guideline for road safety chungchanga kawngpui leh side drain-te a him theih nan a ṭul angin Branch YMA-in an huam chhungah zirtirna an pe ṭhin ang.