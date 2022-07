Rajya Sabha MP-in Mizoram chhunga NHIDCL hnuaia kawng laih chungchang an hotute a sawipui

Nilaini (29.6.2022) tlai khan Mizoram Rajya Sabha MP K.Vanlalvena chuan NHIDCL Managing Director Chandal Kumar leh General Manager, Technical changtu Ashok Kumar Jha-te chu an office chamber Delhi-ah kawmin, Mizoram chhung hmun hrang hranga NHIDCL hnuaia kawng laih chungchang a sawipui.

MP chuan Mizoram hmun hrang hrangah thlur engemawzat NHIDCL-in Double Lane kawng an laih mek chu Mizoram hmasawnna leh Act East Policy atana ṭangkai tur a nih avangin NHIDCL hotute chungah lawmthu a sawi a. Hetih rual hian Mizoram hmun hrang hranga NHIDCL hnuaia Contractor leh Sub-Contractor-ten an hnathawh Work order-in a phût anga hna thawk lo va an tana awlsam tur ringawt ngaihtuaha leivung an paih chu dan kalh a nih thu te, Mizoram chhunga forest leh environment-te tihchhiat a nih nasat thu te, mi tam takte thlai chinna leh luite a tihchhiat nasat thu a thlen a. Mizoram chhunga Double lane laih mek – Seling to Tuipang te, Zema-bawk to Champhai te, Lunglei to Tlabung-te chu Mizoram sawrkar enkawlna hnuaia dah lova NHIDCL hnuaia hnate hi thawh an nih avangin uluk zawka enkawl turin MP chuan NHIDCL hotute hi hmaichhanah a ngen a, heng contractorte hi a rang thei ang bera khuahkhirh (contol) an ṭul thu leh a ṭul dan anga action lak a ṭul tih NHIDCL hotute hnenah hian a thlen nghal a, NHIDCL hnuaia kawng laih leivung paihin ram a tihchhiatte thlalak leh video-te chu MP hian NHIDCL hotute hi a hlan nghal bawk a ni.

MP chuan nikum October thlaa Minister,Road Transport changtu Nitin Gadkari hnena a lo thlen tawh Mizoram chhim tawp kawng pui laih tur Mara Autonomous District chhunga Kawlchaw to Lawngmasu emaw, Tuipang to Lawng-masu double lane road lai tura ngenna a lo thlen tawh chungchang a bawhzui nghal a, NHIDCL Managing Director Chandal Kumar chuan Kawlchaw to Lawngmasu hi PMGSY road a awm avangin Zorin-pui aṭanga Lawngmasu double lane road siam belh zawk tura ruahman a nih thu leh, chu chuan MP rawt anga Chhimtuipui lui kam lawng kal theihna Mizoram chhim tawp khua Lawngmasu a thlen dawn tho avanga hrethiam tura a duh thu leh a beisei thu a sawi a, hemi atan hian DPR an peih tawh thu leh KM 28 a thui a nih tur thu te, kumin 2022 December aṭanga thawh ṭan theih a beisei thu a sawi bawk.