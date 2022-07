Remna leh muanna a thlen theih nan lalthutthleng kan kian:Hawla

Chief Minister hlui leh Mizoram Pradesh Congress Committee president hlui ni bawk, Lal Than-hawla chuan “Remna leh muanna a awm theih nan khan lalna kiantu neih a ngai tlat a. A hmaa inremna lo siam tawhte pawh kiantu an awm theih loh vanga hlawh-tling thei lo a ni. Chuvangin, remna leh muanna a thlen theih nan lalṭhutthleng kan kian ta mai a ni,” a ti.

He thu hi nimina MPYCC-in Congress Bhavan Golden Hall-a Mizoramin remna leh muanna a neih theihna atana lalṭhutthleng kiantu a nih vanga chawimawina hun an buatsaihah sawiin, Lal Thanhawla chuan Mizoram buai ṭan dan leh thil thlen dante sawiin, zanlai dar 12-a inkah ṭan tura engkim ruahman fel vek a nih tawh laiin, MNF President Laldenga berin inkah hma lawk, zan dar 11 velah ṭhulh leh mai a duh thu a sawi a, mahse, Sangau leh Tuipang lamte hrilh theih a nih tawh loh avangin loh theih lohin inkahna a thleng ta a, ram a buai zui ta a ni, a ti.

“Remna leh muanna a awm dawn tih a chian hnuah khan thangṭhat lak tum an tam hle mai a. Kei pawh bâng duh tak tak lo ang hiala puh ka ni. Mahse, a hmaa ka sawi tawh, ‘remna leh muanna awmna tur a nih chuan minute khat pawh ka in ngaihtuah lo ang’ ka lo tih tawh ang khan nihna ken kha ka pawi ti reng reng lo. Amaherawh-chu, khatih lai khan bang ta ngawt ila, President rule-ah kan awm mai a ngai dawn si a, a hmaa President rule a kan awm fo tawh avangin a hrehawmzia kan hrechiang a, engkim tifel hmasa lo chuan bân ngawt chi a ni lo a ni,” a ti.

“London-a awm Laldenga zu ko haw tura khan Lalduhoma kha Passport nei remchang a nih avanga tir kan ni a, Indira Gandhi tirh a ni lo. Lal Thanhawla te, CL Ruala te leh Congress party hruaitute tirh a ni. Return ticket nen lama kan pek bakah pocket money cheng sing 3 nge sing 5 ka chiang ta lo, kan pe bawk. Congress Party hian remna leh muanna a ngai pawimawh a, lal thutthleng kan ken mai bakah ram mu lo haw, chenna tur nei lote tan kan in sakte pawh kan ti ruak a ni”, a ti.

Lal Thanhawla chuan, “MNF party in remna leh muanna Mizoramin kan neih hnu kum 11-ah pawh martar-te chhawmdawl emaw leh an puala hmalakna a nei miah lova. Congress Party chuan Mizoram tana Maichama an thisen hlu tak dahkhamtute pualin kum 1997 June ni 27 khan CTI Sesawng-ah Lung phun a ni,” a ti a, “Martar chhungkua (PAMRA) te tan MNF sawrkarin a dinsak theih loh Peace Accord Review Committee pawh kum 2008-a sawrkar thar a lo din khan din a ni a. Sawrkar hna te an tan bik pek a ni a, duhsak theihna hrang hrangah duhsak an ni,” a ti bawk.

“Remna leh muanna atana Kohhranin ṭawngṭaina bakah tha nasa takin an thawh a, a thawhhlawk ber an ni. Remna leh muanna atana thawk lem lo, Politics thila thangṭhat lak duh vanga ṭhangthar ram buai hun hrehawm leh pik rapthlakzia pawh hre lote hnenah thudik tak hrilh lo a, thiam taka thil dik lo hrilh an awm ṭhin hi a pawi hle a ni,” a ti bawk.

He hunah hian Chawngkunga, Ex Minister pawhin thu sawiin, “Hun rei tak Remna leh muanna atana Lal Thanhawla inpekna hi a rei telh telh ang a, kan hlut telh telh dawn a ni,” a ti bawk.

He hun hi MPYCC President Dr. Lalmalsa-wma Nghaka’n a kaihruai a, C.Lalhriatpuia Media Secretary in remna leh muanna atana Lal Thanhawla chet dan Powerpoint Presentation a pe a, MP hlui CL Ruala’n thu a sawi bawk.