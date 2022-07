Rotary Club of Aizawl din champha hmanpui

Nimin tlai khan Aijal Club-ah Rotary Club of Aizawl-in an din champha vawi 30-na pualin hun an hmang a, he hunah hian Home Secretary H Lalengmawia khuallian a ni a, MJA General Headquarters president C Lalrambuatsaiha pawhin a hmanpui bawk.

MJA president C Lalrambuat-saiha chuan, mihringte chu inma-mawh tawn, a huhoa khawsa tura Pathianin a siam an nih thu a sawi a, “Mi dang tel loin kan khawsa thei lo a, mahni chauhin kan khawsa thei lo. Mahni chauh inngaihtuah ṭhinte nun a hlim ngai lo a, mi dang tana inpe leh che nasa apiangte nun a hlim ṭhin,” a ti.

C Lalrambuatsaiha chuan, “Malsawmna kan dawnte hi mi dangte tan kan pe chhuak ve tur a ni a, mi dang tana inphal apiangte an hlim ṭhin,” a ti a; mi dangte tana inhman kawnga Rotary Club inpekna leh hmalaknate chu ropui a tih thu a sawi.

MJA President chuan, mi dangte tana malsawmna nihna kawngah Mizote an ṭhanharh tial tial thu te, Covid-19 boruakah Mizo mipui an luang chhuak ṭhin a, chu chuan Mizote a tih thang mawi thu te, mi dangte ṭanpui chu a Pathian thu a, a Kristian a, a Mizo thute a sawi bawk.

Khawvel pum huapa pawl lian berte zinga mi Rotary Club hi June 13, 1992-ah din a ni a, Mizoram hmun hrang hrangah ṭanpuina tam tham tak an pe tawh a ni.