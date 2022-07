STP-ten Govt. JM High School-ah Drugs Awareness Campaign nei

Tunlaia Serchhip bakah Mizoram hmun hrang hranga ruihhlo (Heroin) hluar mekah ṭhalai naupang zawk ruihhlo la ti ngai lote ruihhlo laka an fihlim theihna atana Serchhip Ṭhalai Pawl-in Serchhip town chhunga High School chin chung lam zirlaite hnena Drugs Awareness Campaign a kalpui mekah nimin tlai khan Govt. JM High School-ah Awareness Campaign an nei chhunzawm leh.

Nimina an hun hmanna hi R.Lalfamkima, Vice President, SṬP chuan kaihruaiin, Resource Person, Laldinpuia chuan zirlaite hnenah ruihhlo chi hrang hrang leh, mihring taksa leh mihring nun a tihchhiat dante sawiin, ruihhlo ngawlveite hian a tirah ruihhlo ngawlvei nih an tum ngai bik lo tih a sawi a, chuvangin, ruihhlo tihchhin loh chu a him ber tih a sawi a, zirlaite chu ruihhlo leh mipat hmeichhiatna thlenga an nun uluk turin a chah a ni.

He hunah hian Govt. JM High School Headmaster Paul Zohmingthanga leh Govt. JM High School zirlaite bakah SṬP hruaitu ṭhenkhat telin, LPS Youth Icon Lalrempuia a zai bawk a, SṬP hian a remchan dan angin High School dangah Awareness Campaign hi kalpui zel an tum a ni.