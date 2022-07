Vawiinah President thlangin vote thlak dawn

Vawiin chawhma dar 10 aṭanga tlai lam dar 5 inkarah Mizoram Assembly Secretariat-a Committee Room-ah President 16-na tur thlangin MLA-te’n vote an thlak dawn a, President thlannaah hian NDA candidate Droupadi Murmu chu Mizoram MLA 40 zinga 29-ten vote an tum a, eptu lam candidate Yashwant Sinha chu MLA 11-in an vote dawn nia hriat a ni.

He inthlanna atana Assistant Returning Officer leh Presiding Officer, Assembly Secretary H.Lalrin-awma chuan MLA 40-te’n hetah vote an thlak vek a rin thu sawiin, MP pahnihte erawh chuan Delhi lamah vote an thlak tura a ngaih thu a sawi a, Inrinni khan he inthlanna buaipuitu official-te leh inthlanna hmuna awm tur chanchinbumite chu Covid-19 hri an kai leh kai loh endik vek an ni tawh a, Vote thlak tur MLA-te chu vote an thlak hmain ‘thermal screening’ kaltlangtir vek an ni dawn a, Vote thlaknaah hian MLA zingah hri kai hmuhchhuah emaw rinhlelh emaw an awm chuan dah hranna tur hmun ruahman a ni a, hri kai tih hmuhchhuah pawhin midang vote thlak zawh hnu-ah vote an thlak theihna tur ruahman a ni dawn a ni.

Vote thlak tur hi India ram pumah mipui thlan MLA 4,033 bakah Lok Sabha MP 543 leh Rajya Sabha MP 233, an vaiin mi 4,809 an ni a.An vote hlutna belhkhawm hi vote 10,86,431 a ni dawn a, hetah hian Mizoram MLA-te vote hlut zawng tur chu 8 ṭheuh a ni dawn a, MP te erawh India ram pumah a inang vek a, MP pakhat vote hlut zawng hi 700 a ni dawn a ni.

Thulakna tarlan danin rorellai MNF MLA 28 leh BJP MLA pakhat bakah MP 2-te chuan NDA candidate Droupadi Murmu Baidaposichu an vote dawn a. ZPM MLA 6 leh Congress MLA 5-te chuan eptu lam ṭangrual candidate Yash-want Sinha vote an tum a ni.